Минай вирішив підсилити команду гравцями, які не отримують достатньої ігрової практики в інших командах.

Як повідомлялось раніше, Минай поклав око на форварда Кривбаса Дениса Устименка. Чемпіон світу може приєднатись до найгіршої команди поточного сезону на правах оренди.

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За інформацією Sport.ua, закарпатці вирішили позичити у Юрія Вернидуба ще одного гравця. За тією ж формулою до "лисів" збирається вирушити центральний півзахисник криворіжців Владислав Семотюк.

Нагадаємо, 23-річний хавбек – вихованець івано-франківського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у кам'янській Сталі. Встиг пограти у київському Арсеналі (за який дебютував в УПЛ проти Динамо у 2018 році) та Прикарпатті. У Кривбас перейшов в липні 2022 року. У поточному сезоні виходив за "біло-червоно-чорних" лише у 4 матчах (85 хвилин). Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, Кривбас на зимову паузу пішов у статусі лідера УПЛ, набравши 34 очки. Минай натомість має на 28 пунктів менше і замикає турнірну таблицю.

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