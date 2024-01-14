Украинский полузащитник Артур Микитишин продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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20-летний футболист перешел в стан криворожан в статусе свободного агента, подписав соглашение сроком на 4 года.

К слову, Артур хорошо знаком болельщикам Кривбасса – с сентября 2022-го по июль 2023-го он выступал за команду на правах аренды.

Напомним, Микитишин – воспитанник моршинской Скалы. В 2019-м перешел в систему Шахтера, однако за главную команду так и не дебютировал. Отправлялся набираться опыта в Мариуполь, венгерский Кюрелети и Кривбасс.

Последним его клубом была Александрия, к которой он присоединился в августе 2023 года. В текущем сезоне провел за команду Руслана Ротаня лишь 5 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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