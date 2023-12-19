Полузащитник Шахтера Александр Зубков надеется на помощь Руслана Малиновского перед противостоянием с Марселем.

"Наверное, основной цели мы достигли – вышли в евровесну. Конечно, есть такой нюанс, что могли побороться за плей-офф Лиги чемпионов, но имеем то, что имеем. Неплохой сезон, с хорошими эмоциями завершаем год.

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Я смотрел видео, несколько игроков уже говорили, что они хотели бы Марсель. Будем спрашивать у Руслана Малиновского об этой команде и готовиться", – цитирует Александра Зубкова клубная пресс-служба Шахтера.

Напомним, по итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы донецкий Шахтер сыграет с Марселем. Первый матч состоится в Гамбурге, а ответный матч команды проведут во Франции.

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