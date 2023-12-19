Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков сподівається на допомогу Руслана Маліновського перед протистоянням з Марселем.

"Напевно, основної мети ми досягли – вийшли до євровесни. Звісно, є такий нюанс, що могли поборотися за плей-оф Ліги чемпіонів, але маємо те, що маємо. Непоганий сезон, з гарними емоціями завершуємо рік.

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Я дивився відео, декілька гравців вже казали, що вони б хотіли Марсель. Будемо запитувати у Руслана Маліновського про цю команду й готуватись", – цитує Олександра Зубкова клубна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування плей-офф Ліги Європи донецький Шахтар зіграє з Марселем. Перший матч відбудеться у Гамбурзі, а матч-відповідь команди проведуть у Франції.

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