Полузащитник Генрих Мхитарян продлит контракт с Интером до лета 2025 года, несмотря на интерес от клуба с Ближнего Востока.

Мхитарян подпишет новое соглашение с Интером в самое ближайшее время. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

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Сообщается, что стороны достигли устной договоренности еще несколько недель назад, и теперь готовы официально продлить сотрудничество. Ранее FC Inter News сообщал о том, что один из саудовских клубов связался с агентом Генриха и предложил игроку двухлетний контракт со вдвое большей зарплатой.

Сейчас 34-летний Мхитарян зарабатывает в Интере около 3 млн евро в год. Он продолжает оставаться ключевым игроком Интера, несмотря на свой возраст. В этом сезоне армянин сыграл за "нерадзурри" 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.

Напомним, что в своё время Мхитарян выступал в УПЛ, защищая цвета донецкого Металлурга и Шахтёра.

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