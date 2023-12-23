В субботу 17-й тур чемпионата Италии завершали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 17-й тур

Интер – Лечче – 2:0

Голі: Биссек, 43, Барелла, 78

Удаление: Банда, 84 (Лечче, красная карточка)

Верона – Кальяри – 2:0

Голі: Нгонж, 53, Джурич, 90

Удаление: Макумбу, 52 (Кальяри, вторая желтая карточка)

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Интер на своем поле одолел Лечче. Лидер Серии А несмотря на ряд хороших моментов сумел распаковать ворота соперника лишь в конце первого тайма. После перерыва гости требовали пенальти за игру рукой, но VAR нарушения не заметил.

В конце концов, на экваторе второй сорокапятиминутки "нерадзурри" забили во второй раз, фактически сняв вопрос о победителе. За 5 минут до завершения основного времени салентийцы остались в меньшинстве и хозяева уверенно довели игру до победы. Как следствие, Интер набрал 44 очка и закрепился на вершине Серии А – даже гипотетическое поражение от Дженоа в последнем матче этого года оставит команду Индзаги зимним чемпионом. Лечче с 20-ю пунктами двенадцатый.

Верона в битве аутсайдеров одолела Кальяри. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Макумбу заработал вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Уже через минуту веронцы вышли вперед, а на последней минуте добили соперника. Победа позволила Вероне покинуть предпоследнюю строчку и подняться сразу на шестнадцатую ступень, Кальяри опустился в зону вылета.

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