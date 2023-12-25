Півзахисник Генріх Мхітарян продовжить контракт з Інтером до літа 2025 року, попри інтерес від клубу з Близького Сходу.

Мхітарян підпише нову угоду з Інтером найближчим часом. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, контракт буде розрахований до літа 2025 року.

Інтер готує безкоштовний трансфер зірки Порту

Повідомляється, що сторони досягли усної домовленості ще кілька тижнів тому, і тепер готові офіційно продовжити співпрацю. Раніше FC Inter News повідомляв про те, що один із саудівських клубів зв'язався з агентом Генріха і запропонував гравцеві дворічний контракт із удвічі більшою зарплатою.

Зараз 34-річний Мхітарян заробляє в Інтері близько 3 млн євро на рік. Він продовжує залишатися ключовим гравцем Інтера, незважаючи на свій вік. Цього сезону вірменин зіграв за "нерадзуррі" 23 матчі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що свого часу Мхітарян виступав в УПЛ, захищаючи кольори донецького Металурга і Шахтаря.

Інтер у більшості здолав Лечче, ставши зимовим чемпіоном Серії А, Верона скинула Кальярі в зону вильоту