Полузащитник Руха Илья Квасница вошел в сферу интересов Базеля, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, швейцарцы готовы выложить за 20-летнего вингера 2 миллиона евро. Отмечается, что такая сумма вряд ли устроит руководство львовского клуба, которое готово начинать переговоры по трансферу своих воспитанников, стартуя с 5 млн евро.

К слову, ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны Валенсии и Жироны (Илья якобы должен заменить в каталонской команде Виктора Цыганкова после его продажи).

Напомним, Квасница стал открытием текущего сезона – в 19 матчах он забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Кроме того, он был настоящим джокером молодежной сборной Украины, выходя на последние минуты: в матче с ирландцами он ассистировал Виталию Роману, а в поединках с Люксембургом и Англией забивал сам (у чемпионов Европы украл ничью уже в добавленное время).

Его контракт с Рухом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Илью в 400 тысяч евро.

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