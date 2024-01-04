Півзахисник Руха Ілля Квасниця увійшов до сфери інтересів Базеля, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, швейцарці готові викласти за 20-річного вінгера 2 мільйони євро. Зазначається, що така сума навряд чи влаштує керівництво львівського клубу, яке готове розпочинати переговори щодо трансферу своїх вихованців, стартуючи з 5 млн євро.

До слова, раніше ЗМІ писали про інтерес до гравця з боку Валенсії та Жирони (Ілля буцімто має замінити у каталонській команді Віктора Циганкова після його продажу).

Нагадаємо, Квасниця став відкриттям поточного сезону – у 19 матчах він забив 6 голів і віддав 5 асистів. Окрім того, він був справжнім джокером молодіжної збірної України, виходячи на останні хвилини: у матчі з ірландцями він асистував Віталію Роману, а в поєдинках з Люксембургом та Англією забивав сам (у чемпіонів Європи вкрав нічию вже у доданий час).

Його контракт з Рухом чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює Іллю у 400 тисяч євро.

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