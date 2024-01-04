Украинский форвард Владислав Кулач может вернуться в Украину, сообщает Sportarena.

Экс-форвард Динамо остался без клуба

По информации источника, 30-летнего игрока хотят видеть в своем лагере Кривбасс и Металлист 1925. Кроме них за нападающим следят еще 2 неназванных клуба УПЛ.

Напомним, накануне Transfermarkt сообщил, что Кулач стал свободным агентом, однако сам клуб – азербайджанская Зира – об этом не сообщал, выложив впоследствии фото команды с тренировки, на которых был замечен украинец.

К слову, в текущем сезоне Владислав провел за Зиру 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает экс-динамовца в 500 тысяч евро.

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