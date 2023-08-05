Галатасарай объявил о подписании шести футболисток, среди которых и Любовь Шматко.

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"Я очень рада быть в этой команде. Галатасарай – самая большая команда Турции. Думаю, мы будем качественной командой в этом сезоне и выиграем трофей", – приводит слова Шматко официальный сайт Галатасарая.

Контракт с украинкой рассчитан на 1 год. Предыдущим клубом Шматко был Фомгет Генчлик. Что касается Галатасарая, то в прошлом сезоне клуб выиграл группу Б элитного дивизиона, но в плей-офф турнира в 1/2 финала уступил Фенербахче.

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