Наставник "сине-желтых" Луис Кортес нашел убедительные аргументы, чтобы не продолжать сотрудничество с украинками.

Испанский специалист Луис Кортес не продолжит работу с женской сборной Украины, сообщает Sport.es.

Экс-футзалистка сборной Украины погибла на войне с Россией

По информации источника, 36-летний наставник доработает до завершения контракта, который истекает 31 августа, и покинет команду. Отмечается, что он уже предупредил об этом руководство УАФ.

Причины такого решения – война и отсутствие конкурентоспособности. Испанец уже приступил к поиску новой команды – победитель Лиги чемпионов сезона 2020/21 (с Барселоной) готов вернуться к клубной работе.

Напомним, Кортес возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством "сине-желтые" не смогли пройти отбор на ЧМ-2023.

ЧМ-2023: Италия пропустила дикий автогол и позорно вылетела, Швеция выбила Аргентину и ждет топ-битву в плей-офф