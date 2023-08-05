Галатасарай оголосив про підписання шести футболісток, серед яких і Любов Шматко.

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"Я дуже рада бути в цій команді. Галатасарай – найбільша команда Туреччини. Думаю, ми будемо якісною командою в цьому сезоні і виграємо трофей", – наводить слова Шматко офіційний сайт Галатасарая.

Контракт з українкою розрахований на 1 рік. Попереднім клубом Шматко був Фомгет Генчлік. Щодо Галатасарая, то у минулому сезоні клуб виграв групу Б елітного дивізіону, але в плей-оф турніру в 1/2 фіналу поступився Фенербахче.

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