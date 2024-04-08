"Я уйду из сборной Польши после Евро-2024. Никто не сможет убедить меня изменить это решение, и я моя семья уже знает о моих планах. Думаю, они знают, что это естественно.

Звезда сборной Польши бегал на перекур перед серией пенальти с Уэльсом – он вывел команду на Евро-2024

Нет смысла начинать новый цикл с подготовкой к чемпионату мира, если я не закончу его. Стоит ли мне остаться в национальной сборной и сыграть несколько матчей Лиги наций? Думаю, лучше поручить подготовку к новым турнирам другим", – цитирует Щенсны Corriere dello Sport.

Напомним, Войцех дебютировал за сборную Польши в 2009 году, целом сыграв за "Кадру" в 83 матчах. Именно Щенсны стал героем отборочного матча к Евро-2024 против Уэльса, справившись с решающим пенальти в послематчевой серии.

Польша в серии пенальти одолела Уэльс и стала последним участником Евро-2024