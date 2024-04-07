Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, как настраивался на серию пенальти с Уэльсом в квалификации на Евро-2024.

В плей-офф квалификации на чемпионат Европы поляки встретились с Уэльсом. Встреча между командами закончилась в 0:0 и судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти. Перед решающими ударами голкипер сборной Польши Войцех Щенсны на несколько минут исчез с поля, уйдя в раздевалку. В интервью Foot Truck он рассказал, что делал в это время.

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"Куда я исчез перед серией пенальти с Уэльсом? Хотите знать официальную или неофициальную версию? Я ушел, чтобы "спокойно" проанализировать пенальти. "Спокойно" – это значит сидеть с сигаретой и смотреть пенальти", – сказал голкипер.

Напомним, что сборная Польши забила все пять ударов, а последний удар Уэльса парировал Войцех Щенсны, принеся таким образом своей команде желанную путевку на Евро.

Сборная Польши сыграет на групповом этапе чемпионата Европы против Нидерландов, Австрии и Франции.

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