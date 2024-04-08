"Я піду зі збірної Польщі після Євро-2024. Ніхто не зможе переконати мене змінити це рішення, і я моя родина вже знає про мої плани. Думаю, вони знають, що це природно.

Зірка збірної Польщі бігав на перекур перед серією пенальті з Уельсом – він вивів команду на Євро-2024

Немає сенсу починати новий цикл з підготовкою до чемпіонату світу, якщо я не закінчу його. Чи варто мені залишитись в національній збірній та зіграти декілька матчів Ліги націй? Думаю, краще доручити підготовку до нових турнірів іншим", – цитує Щенсни Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Войцех дебютував за збірну Польщі у 2009 році, загалом зігравши за "Кадру" у 83 матчах. Саме Щенсни став героєм відбіркового матчу до Євро-2024 проти Уельса, впоравшись з вирішальним пенальті у післяматчевій серії.

Польща у серії пенальті здолала Уельс і стала останнім учасником Євро-2024