Манчестер Сити уже завтра откроет сезон в Англии поединком за Суперкубок против Ливерпуля. Впрочем, не всем звездам "горожан" удастся сыграть на Уэмбли. Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции сообщил о потере Эмерика Ляпорта.

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Главный тренер Сити отметил, что центрбек играл из-за боли еще в последних матчах предыдущего сезона. После его завершения Эмерику сделали операцию на колене. "Он чувствует себя невероятно хорошо, но нужно быть осторожным. Это его колено. Он может выбыть до сентября", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Летом сообщалось об интересе Ювентуса к Ляпорту. К слову, в сезоне 2021/22 он провел 44 матча во всех турнирах, выиграв чемпионат Англии и забив 4 гола.

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