Манчестер Сіті вже завтра відкриє сезон у Англії поєдинком за Суперкубок проти Ліверпуля. Втім, не всім зіркам "містян" вдасться зіграти на Уемблі. Пеп Гвардіола перед матчем повідомив про втрату Емеріка Ляпорта.

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Головний тренер Сіті зазначив, що центрбек грав через біль ще в останніх матчах попереднього сезону. Після його завершення Емеріку зробили операцію на коліні. "Він почувається неймовірно добре, але потрібно бути обережним. Це його коліно. Він може вибути до вересня", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Влітку повідомлялося про інтерес Ювентуса до Ляпорта. До слова, у сезоні 2021/22 він провів 44 матчі у всіх турнірах, вигравши чемпіонат Англії й забивши 4 голи.

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