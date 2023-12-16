Хосе Мария Хименес играл за Атлетико против Альмерии и Лацио с переломом руки.

Недавно в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между Барселоной и Атлетико, где каталонцы одержали минимальную победу над подопечными Диего Симеоне (1:0).

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Как сообщает издание Barca Universal со ссылкой на COPE, центральный защитник мадридцев Хосе Хименес получил нелепую травму. Уругваец не сдержал эмоций и ударил кулаком по стене, после чего у игрока диагностировали перелом руки.

Сообщается, что на следующий же день защитник перенес операцию, что не помешало ему сыграть в следующих матчах мадридцев – против Лацио в Лиге чемпионов (2:0) и Альмерии в Ла Лиге (2:1).

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги мадридский Атлетико занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 15 сыгранных матов.

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