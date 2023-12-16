Хосе Марія Хіменес грав за Атлетіко проти Альмерії і Лаціо з переломом руки.

Нещодавно в рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги відбувся матч між Барселоною та Атлетіко, де каталонці здобули мінімальну перемогу над підопічними Дієго Сімеоне (1:0).

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Як повідомляє видання Barca Universal з посиланням на COPE, центральний захисник мадридців Хосе Хіменес отримав безглузду травму. Уругваєць не стримав емоцій і вдарив кулаком об стіну, після чого у гравця діагностували перелом руки.

Повідомляється, що наступного ж дня захисник переніс операцію, що не завадило йому зіграти у наступних матчах мадридців – проти Лаціо у Лізі чемпіонів (2:0) і Альмерії у Ла Лізі (2:1).

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ла Ліги мадридський Атлетіко посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 34 турнірних пункти після 15 зіграних матів.

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