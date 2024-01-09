Стороны могли проститься еще летом, но после завоевания Скудетто Зелински решил отказаться от переезда в Саудовскую Аравию и провести в Наполе еще один сезон. Он для 29-летнего поляка станет последним из восьми в команде.

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Контракт хавбека с клубом завершается летом 2024 года, так что он уже сейчас может вести переговоры с потенциальными работодателями. Однако Наполи пытался удержать своего лидера. Сalciomercato. Зелиньски сначала отказался от сделки на четыре года с зарплатой в 4,5 млн евро. Затем клуб предлагал трехлетний контракт на 5 млн. за сезон. Футболист тоже не принял это предложение.

Все идет к тому, что поляк покинет Наполи на правах свободного агента. Итальянские СМИ уже не раз сообщали, что подписать Зелиньски стремится Интер, специализирующийся на трансферах свободных агентов. В то же время действующие победители Серии А уже активно ищут замену пока еще своему полузащитнику – главным кандидатом для итальянского клуба стал Георгий Судаков из Шахтера.

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