Сторони могли попрощатися ще влітку, але після завоювання Скудетто Зєлінскі вирішив відмовитися від переїзду в Саудівську Аравію та провести в Наполі ще бодай один сезон. Він для 29-річного поляка стане останнім з восьми у команді.

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Контракт хавбека з клубом завершується влітку 2024 року, тож він уже зараз може вести переговори з потенційними роботодавцями. Однак Наполі намагався втримати свого лідера, повідомляє Сalciomercato. Зєліньскі спочатку відмовився від угоди на чотири роки із зарплатнею 4,5 млн євро. Потім клуб пропонував трирічний контракт на 5 млн за сезон. Футболіст також не прийняв цю пропозицію.

Все іде до того, що поляк покине Наполі на правах вільного агента. Італійські ЗМІ вже не раз повідомляли, що підписати Зєліньскі прагне Інтер, який спеціалізується на трансферах вільних агентів. Водночас чинні переможці Серії А вже активно шукають заміну поки ще своєму півзахиснику – наразі головним кандидатом для італійського клубу став Георгій Судаков із Шахтаря.

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