Гуири и Ларуси решили выступать за сборную Алжира, о чём сообщил главный тренер национальной команды Джамель Бельмади. Об этом информирует Get Football News France.

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В то же время Бельмади уточнил, что Гуири уже де-юре сменил футбольное гражданство, а Ларуси делает необходимые документы.

Оба игрока регулярно представляли Францию ​​на молодежном уровне. Гуири выступал за сборную Францию от U-16 до U-21, а Ларуси представлял "Ле Блё" на уровне U-19 и U-21. Оба игрока находились в заявку молодёжной сборной Франции в матче с Украиной на летнем чемпионате Европы: Гуири в той встрече вышел в стартовом составе.

Гуири и Ларуси могут дебютировать за сборную Алжира в двух следующих матчах своей новой команды. 13 ноября Алжир сыграет с Сомали, а 20 ноября – с Мозамбиком.

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