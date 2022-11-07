Защитник сборной Украины Тараса Качараба провел весь поединок чешского первенства против Остравы.

Чемпионат Чехии, 15-й тур

Славия – Прага – 3:1

Голы: Калоч, 53 (возраст), Юрасек, 73, 79 – Флейшман, 58

Качараба уже традиционно вышел в стартовом составе. Для него это был уже 22 поединок в текущем сезоне. Перед матчем украинец стал свидетелем эффектного перформанса болельщиков.

Игра была под полным контролем хозяев, сумевших победить со счетом 3:1. Украшением стал красавец-гол Юрашссека на 79 минуте в дальний угол ворот Остравы.

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