Славия одержала четвертую подряд победу – Качараба стал свидетелем эффектного перформанса и шедевра
Защитник сборной Украины Тараса Качараба провел весь поединок чешского первенства против Остравы.
Чемпионат Чехии, 15-й тур
Славия – Прага – 3:1
Голы: Калоч, 53 (возраст), Юрасек, 73, 79 – Флейшман, 58
Качараба уже традиционно вышел в стартовом составе. Для него это был уже 22 поединок в текущем сезоне. Перед матчем украинец стал свидетелем эффектного перформанса болельщиков.
Игра была под полным контролем хозяев, сумевших победить со счетом 3:1. Украшением стал красавец-гол Юрашссека на 79 минуте в дальний угол ворот Остравы.
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Четвертая подряд победа позволила пражскому коллективу набрать 34 зачетных балла и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы чемпионата.