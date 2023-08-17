Таловеров вернулся в ЛАСК, став 10-м новичком клуба в это межсезонье, сообщает официальный сайт австрийцев.

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Украинец присоединился к ЛАСКу на правах аренды с правом выкупа. Максим уже выступал за команду из Линца с февраля по июнь 2023 года.

Напомним, что Таловеров не входит в планы наставника Славии Йиндржиха Трпишовски и даже не попал в заявку на сезон в чемпионате и еврокубках. Полуфиналист молодежного Евро-2023 сыграл за пражский клуб 16 матчей и отметился 1 ассистом. Ранее СМИ писали об интересе к украинцу со стороны представителей Бундеслиги – Вердера и Айнтрахта, а также Вест Хэма.

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