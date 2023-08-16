Качараба перестал попадать в планы наставника Славии Йиндржиха Трпишовски и уже имеет интерес со стороны нескольких клубов, сообщает Legioners.ua.

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Отмечается, что в услугах украинского центрбека заинтересованы команды из чемпионата Катара, турецкой Суперлиги, клуб из Кипра и Маккаби Тель-Авив. Также не исключается возвращение Тараса в УПЛ, правда, название клуба не раскрывается.

Добавим, что Качараба выступает за Славию с января 2021 года, перебравшись сначала в аренду из Слована Либерец, а через год стал полноценным игроком клуба из Праги. В общем, Тарас провел за Славию 76 матчей, в которых отметился 2 голами.

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