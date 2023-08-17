Таловєров повернувся до ЛАСКа, ставши 10-м новачком клубу в це міжсезоння, повідомляє офіційний сайт австрійців.

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Українець приєднався до ЛАСКа на правах оренди з правом викупу. Максим вже виступав за команду з Лінца з лютого по червень 2023 року.

Нагадаємо, що Таловєров не входить до планів наставника Славії Їндржиха Трпішовскі та навіть не потрапив до заявки на сезон у чемпіонаті та єврокубках. Півфіналіст молодіжного Євро-2023 зіграв за празький клуб 16 матчів та відзначився 1 асистом. Раніше ЗМІ писали про інтерес до українця з боку представників Бундесліги – Вердера та Айнтрахта, а також англійського Вест Хема.

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