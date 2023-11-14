Півзахисник Бека Вачіберадзе травмувався в матчі 14-го туру УПЛ проти Полісся.

Півзахисник Металіста 1925 Бека Вачіберадзе зазнав травми в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Полісся (1:2).

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Як повідомляє прес-служба харківського клубу, у футболіста діагностували пошкодження хряща з'єднання ребер із грудною кліткою. Відновлення гравця займе орієнтовно три тижні.

Вачіберадзе ризикує не зіграти в заключних матчах 2023 року. Металісту 1925 у першому колі залишилось зіграти три матчі. Підопічні Олега Голодюка будуть протистояти Вересу (25 листопада), Шахтарю (2 грудня) та Олександрії (9 грудня).

Нагадаємо, після 14 зіграних матчів Металіст 1925 посідає 11 рядок турнірної таблиці, маючи в своєму активі 15 турнірних балів.

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