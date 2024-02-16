"Безусловно, поле было не идеальным, но таким оно было и для соперника, поэтому... Физически это довольно трудно, но что имеем, то имеем. Надо приспосабливаться к обстоятельствам и играть как можно лучше, и это то, что мы делали. Что касается вопроса о судействе, то это очевидно, и я уже с игроками это обсуждал сейчас.

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Я не такой человек, который любит говорить об арбитрах, потому что я очень уважаю их работу, но это была очевидная ошибка – это чистый гол, который должен был быть у нас в первом тайме. К сожалению, решение не в нашу пользу, хотя должно было быть наоборот. Хорошо, что есть, то есть. Нам надо двигаться дальше.

Выход Степаненко в старте несмотря на отсутствие в спаррингах? Мы это обсуждали. Он очень хорошо тренировался в первые 10 дней, а потом, к сожалению, травмировался. Но позже он вернулся на последнем этапе тренировок. Мы всегда обсуждаем это с медицинским персоналом, с самим игроком. Тарас очень опытный футболист с сильным характером, что он также показал сейчас. Да, мы имели другие варианты, но не все были способны заменить его. Поэтому мы приняли это решение, и оно было правильным. Но он должен был выйти из игры раньше. Я был очень доволен его усилиями и игрой.

Насколько результат соответствует содержанию игры? Иногда футбол такой. Иногда ты не получаешь результата, на который, возможно, заслуживаешь. Но это была тяжелая игра для обеих команд, была интересная игра для зрителей. И мы все равно имеем результат. Мы заранее знали, что такое противостояние не будет решаться в первой игре, поэтому в первой части мы получили ничью, поэтому смело подходим к следующему этапу.

Мы показали, как хорошо можем играть. Я уверен во втором поединке, даже когда мы будем играть на выезде с Марселем. И это замечательно – играть такие матчи. Именно для этого ты становишься футболистом, чтобы играть такие матчи. Я переживал это как тренер, я знаю, что это за ощущение – играть на выезде с Марселем. Это сложная выездная игра против серьезного соперника, но мы готовы. Мы будем готовы снова конкурировать и, конечно, будем стараться победить", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

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