Наставник Баварии Томас Тухель хочет видеть в своей команде английского защитника. Мюнхенцы несколько недель ждали ответа от Кайла Уокера относительно трансфера.

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Как информирует Кристофер Фальк, защитник Манчестер Сити сказал "да" Баварии. Немецкий клуб вскоре начнет переговоры с "горожанами" по трансферу. Мюнхенцы предложили Уокеру контракт сроком на два года с возможностью продлить еще на один сезон. Такие условия разозлили игроков Баварии, поскольку руководство нарушает внутреннее правило не давать соглашение больше чем на год футболистам, которым исполнилось 30 лет.

Кайл Уокер присоединился к Манчестер Сити в 2017 году. Действующее соглашение 33-летнего защитника рассчитано до конца следующего сезона. Уокер в прошлой кампании сыграл в 39 матчах за "горожан". Вместе с командой он оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, титул чемпиона Англии и Кубок Англии.

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