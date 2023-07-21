Наставник Баварії Томас Тухель хоче бачити у своїй команді англійського захисника. Мюнхенці кілька тижнів чекали відповіді від Кайла Вокера щодо трансферу.

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Як інформує Крістофер Фальк, захисник Манчестер Сіті сказав "так" Баварії. Німецький клуб незабаром розпочне перемовини з "містянами" щодо трансферу. Мюнхенці запропонували Вокеру контракт терміном на два роки з можливістю продовжити ще на один сезон. Такі умови роздратували гравців Баварії, оскільки керівництво порушує внутрішнє правило не давати угоду більше ніж на рік футболістам, яким виповнилося 30 років.

Кайл Вокер приєднався до Манчестер Сіті у 2017 році. Чинна угода 33-річного захисника розрахована до кінця наступного сезону. Вокер в минулій кампанії зіграв у 39 матчах за "містян". Разом з командою він оформив требл, вигравши Лігу чемпіонів, титул чемпіона Англії та Кубок Англії.

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