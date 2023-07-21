Вингер сборной Сенегала и Баварии Садио Мане близок к переходу в другой клуб.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель недавно откровенно заявил, что 31-летний сенегалец не оправдал ожиданий. Через год после перехода в Баварию из Ливерпуля Мане покинет чемпиона Германии.

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Как информирует L'Equipe, форвард достиг устной договоренности с клубом Криштиану Роналду Аль-Насром. Мюнхенцы готовы отпустить Мане, если получат компенсацию за игрока в 32 миллиона евро. Учитывая, что саудовские клубы этим летом разбрасываются средствами, финансовый вопрос не должен стать проблемой для Аль-Насра.

За Баварию Садио Мане в прошлом сезоне сыграл в 38 матчах. В активе вингера 12 голов и шесть ассистов. Его действующее соглашение с мюнхенцами истекает летом 2025 года.

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