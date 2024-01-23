Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро может покинуть команду в ближайшее время.

Джим Рэтклифф недавно приобрел долю акций манкунианцев. Новый владелец сразу приступил к решительным действиям и планирует уменьшить расходы Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает Daily Star, одной из первых жертв новой политики манкунианцев может стать Каземиро. Полузащитник получает в Манчестер Юнайтед 350 тысяч фунтов в неделю, что считается слишком высокой зарплатой. Руководство предложит расторгнуть контракт бразильцу, чтобы он мог стать свободным агентом и найти себе новый клуб.

Напомним, что Каземиро присоединился к Манчестер Юнайтед в 2022 году. В общем бразилец сыграл за манкунианцев в 63 матчах, забив 11 голов и отдав семь ассистов. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

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