Лідер Манчестер Юнайтед може стати жертвою планів нового власника
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може покинути команду найближчим часом.
Джим Реткліфф нещодавно придбав частку акцій манкуніанців. Новий власник одразу приступив до рішучих дій і планує зменшити витрати Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед розраховує продати два трансферні фіаско в Саудівську Аравію – на обох витратили майже 200 млн
Як повідомляє Daily Star, однією з перших жертв нової політики манкуніанців може стати Каземіро. Півзахисник отримує в Манчестер Юнайтед 350 тисяч фунтів на місяць, що вважається занадто високою зарплатнею. Керівництво запропонує розірвати контракт бразильцю, щоб він міг стати вільним агентом і знайти собі новий клуб.
Нагадаємо, що Каземіро приєднався до Манчестер Юнайтед у 2022 році. Загалом бразилець відіграв за манкуніанців у 63 матчах, забивши 11 голів та віддавши сім асистів. Його чинний контракт розрахований до 2026 року.
Арсенал ефектно розтрощив Крістал Пелас – Зінченко видав розкішний матч, нова суперзброя Артети і травма ключової зірки