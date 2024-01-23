Джим Реткліфф нещодавно придбав частку акцій манкуніанців. Новий власник одразу приступив до рішучих дій і планує зменшити витрати Манчестер Юнайтед.

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Як повідомляє Daily Star, однією з перших жертв нової політики манкуніанців може стати Каземіро. Півзахисник отримує в Манчестер Юнайтед 350 тисяч фунтів на місяць, що вважається занадто високою зарплатнею. Керівництво запропонує розірвати контракт бразильцю, щоб він міг стати вільним агентом і знайти собі новий клуб.

Нагадаємо, що Каземіро приєднався до Манчестер Юнайтед у 2022 році. Загалом бразилець відіграв за манкуніанців у 63 матчах, забивши 11 голів та віддавши сім асистів. Його чинний контракт розрахований до 2026 року.

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