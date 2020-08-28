Полузащитник Лиона Хуссем Ауар не сможет помочь своей команде в стартовом матче нового сезона Лиги 1, сообщает издание Lequipe.fr.

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22-летний француз вчера сдал положительный тест на коронавирус и теперь его ждет две недели самоизоляции. Как следствие, хавбек пропустит сегодняшний матч чемпионата Франции против Дижона, а также не сможет дебютировать в национальной сборной – команда Дидье Дешама на следующей неделе проведет два поединка в Лиге наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Интересно, что осенью Ауара уже хотели заиграть за "трёхцветных", но из-за травмы он так и не получил вызов в сборную.

К слову, в прошлом сезоне Хуссем провел в футболке Лиона 41 поединок во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

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