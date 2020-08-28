Півзахисник Ліона Хуссем Ауар не зможе допомогти своїй команді у стартовому матчі нового сезону Ліги 1, повідомляє видання Lequipe.fr.

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22-річний француз вчора здав позитивний тест на коронавірус і тепер його чекає два тижні самоізоляції. Як наслідок, хавбек пропустить сьогоднішній матч чемпіонату Франції проти Діжона, а також не зможе дебютувати у національній збірній – команда Дідьє Дешама наступного тижня проведе два поєдинки у Лізі націй проти Швеції (5 вересня) та Хорватії (8 вересня).

Цікаво, що минулої осені Ауара вже хотіли заграти за "трикольорових", але через травму він так і не отримав виклик у збірну.

До слова, у минулому сезоні Хуссем провів у футболці Ліона 41 поєдинок у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 10 результативних передач.

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