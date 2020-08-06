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Лион отпугивает Ювентус сумасшедшей ценой на Ауара

15:38 - Читати українською
Лион отпугивает Ювентус сумасшедшей ценой на Ауара
Хуссем Ауар / Getty Images

Лион готов отпустить полузащитника Хуссема Ауара только при условии очень щедрого предложения.

Французский клуб требует за свою звезду немалые 70 млн евро, сообщает Сalciomercato.

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Главным претендентом на Ауара считается Ювентус, однако такая сумма может отпугнуть чемпионов Италии. Туринцы попытаются сбить цену на 22-летнего хавбека или ждать до следующего лета. Позиции Лиона довольно прочные, ведь действующий контракт игрока рассчитан еще на три сезона.

В нынешнем сезоне Ауар провел 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Именно полузащитник стал одним из героев победного матча против Ювентуса (1:0) в рамках 1/8 финала ЛЧ. Завтра (7 августа) команды встретятся снова.

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Франция Трансферы Трансферы Ювентуса Хуссем Хуссем Ауар Ювентус Ювентус Лион Лион Италия
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