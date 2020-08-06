Лион отпугивает Ювентус сумасшедшей ценой на Ауара

Французский клуб требует за свою звезду немалые 70 млн евро, сообщает Сalciomercato.

Ювентус – Лион: Дибала может пропустить важнейший поединок Лиги чемпионов

Главным претендентом на Ауара считается Ювентус, однако такая сумма может отпугнуть чемпионов Италии. Туринцы попытаются сбить цену на 22-летнего хавбека или ждать до следующего лета. Позиции Лиона довольно прочные, ведь действующий контракт игрока рассчитан еще на три сезона.

В нынешнем сезоне Ауар провел 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Именно полузащитник стал одним из героев победного матча против Ювентуса (1:0) в рамках 1/8 финала ЛЧ. Завтра (7 августа) команды встретятся снова.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии