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Лидер Лацио объяснил, почему провалился в Ливерпуле

10 апреля 23:01 38 Читати українською
Лидер Лацио объяснил, почему провалился в Ливерпуле
Луис Альберто / Getty Images

Хавбек Лацио Луис Альберто вспомнил непростой этап своей карьеры в Ливерпуле.

"Я не был достаточно зрелым в Севилье и сделал шаг вперед довольно поздно. В Ливерпуле я не получил игрового времени, на которое рассчитывал. Затем я хорошо начал в Малаге, наслаждался своим футболом в Депортиво, но получил травму.

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Я сделал большой шаг в Лацио, это замечательный клуб. Переход сюда был лучшим решением в моей жизни. В Англии никто не знал меня, и это была моя вина. Я сам тренировался в Ливерпуле, но со временем изменил менталитет благодаря тренеру по физподготовке Хуану Кампильо, который помог мне сделать шаг вперед", – рассказал Альберто в интервью Onda Cero.

Напомним, испанец за три года в Ливерпуле (2013 – 2016) провел лишь девять официальных матчей. После коротких периодов в различных испанских клубах хавбек реанимировал карьеру в Лацио. В этом сезоне именно Альберто с 12 точными голевыми передачами является лучшим ассистентом римлян, которые сенсационно борются за титул чемпиона.

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Луис Альберто Луис Альберто Лацио Лацио Ливерпуль Ливерпуль Италия
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