Бывший игрок Ливерпуля оказался в больнице после аварии – в машине была и его дочь

Норвежец Йон Арне Риисе стал участником неприятного инцидента на дороге.

Известный защитник сегодня (8 апреля) утром попал в ДТП на трассе до города Олесунн, информирует Dagbladet.

Лопнуло колесо на большой скорости – стали известны основные детали гибели Рейеса

Риисе слишком поздно заметил препятствие на пути и потерял управление, пытаясь объехать его. Машина ударилась в отбойник, затем на место аварии прибыла патрульная служба. Вместе с экс-игроком Ливерпуля в автомобиле нашли его 19-летнюю дочь Ариану. Обоих сразу доставили в больницу, где провели обследование и не выявили никаких серьезных травм.

Напомним, Риисе большую часть своей карьеры провел в Ливерпуле, где играл с 2001 по 2008 год. С английским клубом норвежец побеждал в Лиге чемпионов.

Крах инопланетного дуэта и трудолюбивая "лошадка" из Ливерпуля на вершине – интересный рейтинг эффективности в Европе