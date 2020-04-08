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Бывший игрок Ливерпуля оказался в больнице после аварии – в машине была и его дочь

15:13 23 Читати українською
Бывший игрок Ливерпуля оказался в больнице после аварии – в машине была и его дочь
Джеррард и Риисе / Reuters

Норвежец Йон Арне Риисе стал участником неприятного инцидента на дороге.

Известный защитник сегодня (8 апреля) утром попал в ДТП на трассе до города Олесунн, информирует Dagbladet.

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Риисе слишком поздно заметил препятствие на пути и потерял управление, пытаясь объехать его. Машина ударилась в отбойник, затем на место аварии прибыла патрульная служба. Вместе с экс-игроком Ливерпуля в автомобиле нашли его 19-летнюю дочь Ариану. Обоих сразу доставили в больницу, где провели обследование и не выявили никаких серьезных травм.

Напомним, Риисе большую часть своей карьеры провел в Ливерпуле, где играл с 2001 по 2008 год. С английским клубом норвежец побеждал в Лиге чемпионов.

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Теги
Йон Арне Риисе Йон Арне Риисе Ливерпуль Ливерпуль Англия
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