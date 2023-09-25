Лідер Колоса зазнав серйозної травми у матчі з Металістом 1925 – гравця зі стадіону забрала швидка
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"Попередньо – травма дуже серйозна. У нього перелом вилиці на обличчі, чи... Як правильно сказати...
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Якось лікар сказав, але ситуація попередньо дуже непроста", – сказав Вишняк у коментарі YouTube-каналу УПЛ-ТБ.
Нагадаємо, 30-річний оборонець на 41-й хвилині отримав сильний удар по голові у верховий боротьбі і був замінений на Миколу Золотова. У підсумку Цурікова з поля забрала машина швидкої допомоги.
До слова, поєдинок між Колосом та Металістом 1925 завершився безгольовою нічиєю.
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