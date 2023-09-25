"Попередньо – травма дуже серйозна. У нього перелом вилиці на обличчі, чи... Як правильно сказати...

"Хоча б до зими повністю відновитися": лідер Зорі озвучив ймовірні терміни повернення на поле

Якось лікар сказав, але ситуація попередньо дуже непроста", – сказав Вишняк у коментарі YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, 30-річний оборонець на 41-й хвилині отримав сильний удар по голові у верховий боротьбі і був замінений на Миколу Золотова. У підсумку Цурікова з поля забрала машина швидкої допомоги.

До слова, поєдинок між Колосом та Металістом 1925 завершився безгольовою нічиєю.

Колос продовжив серію без перемог у матчі з Металістом 1925