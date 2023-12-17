"Топ-3 команд УПЛ, против которых было тяжелее всего играть? СК Днепр-1, Кривбасс и Колос.

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А насчет защитников, которые создали мне больше всего проблем... Назову Александра Сватка из СК Днепр-1, Тимура Стецькова и Даниила Бескоровайного из Кривбасса и Владимира Салюка из Черноморца", – сказал Ванат в комментарии FootballHub.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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