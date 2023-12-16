Экс-тренер "бело-синих" Александр Хацкевич поразмышлял над тем, кто бы мог усилить киевскую команду.

"Относительно легионеров Динамо – вопрос закрыт. Ни один из них не вернется. Может, уровень мастерства Жерсона Родригеса сегодня бы команде пригодился. Относительно украинских футболистов – разве что Сергей Булеца.

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Цитаишвили для меня футболист с очень высоким футбольным интеллектом, но сегодня Динамо перестроилось на футбол Лобановского – с быстрым переходом из обороны в атаку, все за линией мяча. Если при Луческу были ярко выраженные 4-2-3-1, то сейчас во время атаки больше видно 4-1-4-1, а во время обороны 4-4-2.

Уровень других легионеров по состоянию на сегодня ниже, чем у своих ребят, которые есть в команде", – цитирует Хацкевича Український футбол.

Напомним, сейчас 10 футболистов Динамо находятся в аренде в других клубах: Сергей Булеца (Заглембе), Жерсон Родригес (Сивасспор), Джастин Лонвейк (Андерлехт), Эрик Рамирес (Атлетико Насьональ), Кахим Перрис (Сабах), Никита Кравченко (Полесье), Георгий Цитаишвили (Динамо Батуми), Викентий Волошин, Антон Боль, Александр Яцык (все трое – Заря).

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