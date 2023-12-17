"Топ-3 команд УПЛ, проти яких було найважче грати? СК Дніпро-1, Кривбас та Колос.

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А щодо захисників, які створили мені найбільше проблем... Назву Олександра Сватка зі СК Дніпро-1, Тимура Стецькова та Данила Бескоровайного з Кривбаса і Володимира Салюка з Чорноморця", – сказав Ванат у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 5 асистів. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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