Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс достиг соглашения о продлении контракта с клубом до лета 2024 года, информирует официальный сайт "шмелей". По новым условиям, зарплата 33-летнего вингера будет снижена. Об этом информирует Kicker.

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Уроженец Дортмунда признался, что предпочёл бы провести всю свою карьеру в составе "желто-чёрных". Карьера талантливого Ройса могла сложиться гораздо успешнее, если бы игрока не мучили частые травмы. Из-за них он сыграл за Боруссию всего лишь 382 матча за 11 лет. Однако статистика Марко всё равно впечатляет: 161 гол и 120 голевых передач.

Ройс дважды выигрывал Кубок Германии и трижды – Суперкубок страны. В этом сезоне у него есть очередной шанс наконец-то выиграть чемпионат – после 29 туров Боруссия опережает Баварию на 1 очко в турнирной таблице.

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