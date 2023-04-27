Капітан дортмундської Борусії Марко Ройс досяг угоди про продовження контракту з клубом до літа 2024 року, інформує офіційний сайт "джмелів". За новими умовами, зарплата 33-річного вінгера буде знижена. Про це повідомляє Kicker.

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Уродженець Дортмунда зізнався, що вважав за краще б провести всю свою кар'єру в складі "жовто-чорних". Кар'єра талановитого Ройса могла скластися набагато успішніше, якби гравця не мучили часті травми. Через них він зіграв за Борусію лише 382 матчі за 11 років. Однак статистика Марко все одно вражає: 161 гол і 120 гольових передач.

Ройс двічі вигравав Кубок Німеччини і тричі – Суперкубок країни. У цьому сезоні у нього є черговий шанс нарешті виграти чемпіонат – після 29 турів Борусія випереджає Баварію на 1 очко в турнірній таблиці.

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