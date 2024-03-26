Клуб из Леверкузена намерен заменить Байером чешского нападающего Адама Гложека или нигерийского форварда Виктора Бонифейса. С первым игроком "ноль четвёртые" хотят расстаться в любом случае, со вторым – только если по нему поступит выгодное финансовое предложение. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём Твиттере.

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Трансфер Байера может обойтись действующему лидеру Бундеслиги в 30 млн евро, не считая высокой зарплаты игрока и подписного бонуса. В этом сезоне Бундеслиги Максимилиан оформил 12+5 по системе гол+пас в 25 матчах за Хоффенхайм.

Отметим, что в немецком языке написание названия клуба (Bayer) и фамилии форварда отличается (Beier).

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