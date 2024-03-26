Клуб із Леверкузена має намір замінити Байєром чеського нападника Адама Гложека або нігерійського форварда Віктора Боніфейса. З першим гравцем "нуль четверті" хочуть розпрощатися в будь-якому випадку, з другим – тільки у разі надходження вигідної фінансової пропозиції. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у своєму Твіттері.

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Трансфер Байєра може обійтися чинному лідеру Бундесліги в 30 млн євро, не враховуючи високої зарплати гравця і додаткового бонусу. У цьому сезоні Бундесліги Максиміліан оформив 12+5 за системою гол+пас у 25 матчах за Хоффенхайм.

Зазначимо, що в німецькій мові написання назви клубу (Bayer) і прізвища форварда відрізняється (Beier).

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