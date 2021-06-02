Хавбек сборной Германии отреагировал на информацию о своем "переезде" в Мюнхен.

Бавария попрощалась с Румменигге после 30-летнего сотрудничества – его заменит легенда клуба

"Я прочитал, что мой переход в Баварию в 2022 году – решенное дело. Я могу здесь и сейчас полностью опровергнуть это. Я не подписывал контракт ни с кем, кроме Боруссии М. В данный момент я чувствую себя здесь, как дома. Это ощущение очень важно для меня.

Я могу себе представить жизнь в Кауферинге (родной городок звезды Бундеслиги в Баварии – Футбол 24) снова позже. Но я также нашел частичку дома в Дюссельдорфе, где встретил свою возлюбленную, и очень комфортно себя чувствую в Гладбахе", – заявил Нойхаус в комментарии TZ.

Напомним, 31 мая стало известно, что Бавария якобы договорилась о трансфере лидера "жеребцов" после завершения следующего сезона.

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