Хавбек Боруссии М присоединится к действующему чемпиону Германии.

Бавария договорилась с Флорианом Нойхаусом о трансфере, который состоится летом 2022-го, сообщает Bild.

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Следующий сезон 24-летний полузащитник еще проведет в своем нынешнем клубе – менхенгладбахской Боруссии. На такие предварительные договоренности Баварию побудил высокий интерес к услугам Флориана, в частности игроком интересовался Ливерпуль.

В прошлом сезоне Бундеслиги Нойхаус провел 33 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами. Его стоимость transfermarkt оценивает в 38 млн евро, а действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

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