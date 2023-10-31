На четвертій хвилині матчу 9-го туру Бундесліги з Дармштадтом Кімміх перервав небезпечну атаку, порушивши правила проти Марвіна Мелема. Півзахисник Баварії був вилучений, і в понеділок, 30 жовтня, дізнався про те, що Німецький футбольний союз покарав його двоматчевою дискваліфікацією. Про це інформує офіційний сайт організації.

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Повідомляється, що у зв'язку з "баном" Кімміх не зможе допомогти своїй команді в матчах чемпіонату Німеччини з дортмундською Борусією (4 листопада) і Хайденхаймом (11 листопада). У цей період часу гравець зможе взяти участь тільки в кубковому матчі проти Саарбрюкена, який має відбутися в середу.

Нагадаємо, що в матчі між Баварією і Дармштадтом сталося три вилучення, два з них – у складі гостей. Команда Томаса Тухеля розгромила суперника з рахунком 8:0.

Кейн забив гол з центра поля і оформив хет-трик – Баварія влаштувала 8:0 за 40 хвилин у матчі з трьома вилученнями